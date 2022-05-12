روسيا عن انضمام فنلندا للناتو: خطوة عدائية سنتصدّى لها

لا تنفك روسيا تطلق تهديدات بشأن انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمالي الأطلسي، فالدولتان الأوروبيتان ماضيتان في طلب االانضمام الى الحلف على الرغم من تحذيرات بوتن المتواصلة.

في هذا الشأن، وصفت روسيا مسعى فنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي بالخطوة العدائية التي تشكل “بالتأكيد” تهديدًا لأمنها.

وأشار الكرملين الى أنه سيرد لكنه لم يوضح كيف، قائلًا إن ذلك سيعتمد على إلى أي مدى سيحرك حلف شمال الأطلسي أصولًا عسكرية بالقرب من الحدود الروسية الفنلندية التي تمتد مسافة 1300 كيلومتر.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه يتعين على روسيا اتخاذ “خطوات انتقامية سواء فنية عسكرية أو ذات طبيعة أخرى من أجل وقف تنامي التهديدات لأمنها الوطني”.

وأضافت: “هلسنكي يجب أن تكون على علم بمسؤوليات وتبعات مثل هذه الخطوة”.

ومن شأن خطوة فنلندا، التي قد تحاكيها السويد، أن تواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنتيجة نفسها التي قال إن الحرب على أوكرانيا تستهدف تجنبها، وهي المزيد من توسعة حلف شمال الأطلسي باتجاه روسيا.

وقال “دميتري بيسكوف” المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: “انضمت فنلندا للخطوات غير الودية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلادنا. وهذا أمر لا يسعه إلا أن يثير أسفنا ويكون سببا في ردود فعل متماثلة من جانبنا”.

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان ذلك يشكل تهديدا على روسيا قائلا “بالتأكيد. توسعة حلف شمال الأطلسي لا تجعل قارتنا أكثر استقرارا وأمنا”.