روسيا: فحوص جينية تؤكد وفاة بريجوجن في تحطم طائرة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد أن نتائج فحوص جينية أكدت أن يفجيني بريجوجن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة كان من بين الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة يوم الأربعاء.

وكانت هيئة الطيران الروسية قد نشرت في وقت سابق أسماء الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال غربي موسكو.

وكان من بين ركابها بريجوجن وأقرب مساعديه دميتري أوتكين، الذي ساعد في تأسيس مجموعة فاجنر.

وقالت لجنة التحقيق في بيان على قناتها على تيليجرام “في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، انتهت الفحوص الوراثية الجزيئية”.

وأضافت “وفقا للنتائج، تم التعرف على هويات القتلى العشرة. وهي تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل ركاب الرحلة”.

وجاء الحادث بعد شهرين من تمرد باء بالفشل نفذه بريجوجن ضد كبار ضباط الجيش الروسي.