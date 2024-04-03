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روسيا: قرار كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سفينتين روسيتين "غير ودي"

منذ 39 دقيقة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء إن موسكو تعتبر قرار كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سفينتين روسيتين “غير ودي”.

وذكرت السلطات الكورية الجنوبية إن البلاد فرضت عقوبات على سفينتين روسيتين كانتا تحملان شحنة عسكرية إلى كوريا الشمالية.

كما وقالت إن حلف شمال الأطلسي عاد لعقلية الحرب الباردة مع احتفاله هذا الأسبوع بمرور 75 عاما على تأسيسه.

وقالت زاخاروفا للصحفيين، “الآن، فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، عاد الحلف إلى أوضاع الحرب الباردة”، مضيفة أن ذكرى تأسيس الحلف ليست سببا للاحتفال.

وأوضحت زاخاروفا أنه لا مكان للحلف في “عالم متعدد الأقطاب” لكنه يبقى ركيزة للاهتمام الروسي.

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