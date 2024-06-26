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روسيا: قصف أوكراني يدمر مقرا للتحكم في الإشعاع في زابوريجيا

منذ 7 دقائق
محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا

محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا (رويترز)

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قالت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، إن قصفا أوكرانيا دمر مقرا للتحكم في الإشعاع في فيليكا زناميانكا في منطقة زابوريجيا.

وقالت الإدارة عبر تطبيق تيليجرام “نفذ متخصصون (في محطة زابوريجيا للطاقة النووية) عددا من الإجراءات للسيطرة على الوضع الإشعاعي في المنطقة”.

وأضافت الإدارة أن مستويات الإشعاع لا تتجاوز المستويات الآمنة.

ولم تصدر أوكرانيا تعليقا بعد.

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في الأيام الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022، ومنذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن تعريض سلامة المنط

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