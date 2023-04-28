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روسيا قلقة من اتفاق التعاون النووي بين "أمريكا وكوريا الجنوبية"

منذ 52 ثانية
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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انتقدت وزارة الخارجية الروسية (الجمعة 28-4-2023) اتفاقا للتعاون في المجال النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إنه سيزعزع استقرار المنطقة والعالم، وحذرت من احتمال انطلاق سباق للتسلح نتيجة لذلك.

وتعهدت الولايات المتحدة أول أمس الأربعاء بأن تُطلع كوريا الجنوبية بشكل أكبر على خططها النووية، ومن ناحية أخري قطعت سول وعدا بألا تسعى لامتلاك أسلحة نووية في اتفاق يقول الجانبان إنه يستهدف كوريا الشمالية.

وتحتج روسيا مرارا على ما تصفه بأنه حضور عسكري أمريكي آخذ في التزايد في أنحاء آسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “هذا التطور بطبيعته يزعزع بشكل واضح الاستقرار وستكون له تداعيات سلبية خطيرة على الأمن الإقليمي، وهو ما سيؤثر بدوره على الاستقرار العالمي”.

وقالت موسكو إن رغبة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في “السيطرة العسكرية المطلقة” من المحتمل “ألا ينتج عنها أي شيء سوى تنامي التوترات”، وقد “تطلق شرارة صراع مسلح”.

واتهمت واشنطن موسكو بقرع طبول الحرب النووية عبر عدة تصريحات من مسؤولين روس منذ بدء الحرب الأوكرانية، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتدور هذه التصريحات حول أن روسيا ستكون مستعدة لاستخدام أسلحة نووية للدفاع عن “سلامة أراضيها”.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية أمام برنامج التسلح النووي الكوري الشمالي الآخذ في التطور بخطى سريعة.

    المصدر :
  • رويترز

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