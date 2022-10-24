روسيا: قواتنا تستعد للعمل في ظروف التلوث الإشعاعي

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إنها أعدت قواتها للعمل في ظروف التلوث الإشعاعي بعدما اتهمت موسكو كييف بالتخطيط لتفجير “قنبلة قذرة”، وهو ما تنفيه أوكرانيا بشدة.

جاء ذلك في إفادة صحفية أدلى بها اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية من المواد النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف ورئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين تحدثا هاتفيا اليوم الاثنين لبحث ما وصفته موسكو باحتمال لجوء أوكرانيا لاستخدام “قنبلة قذرة”.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى عن المكالمة التي جاءت بعد يوم من سلسلة مكالمات أبلغ خلالها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو نظراءه الغربيين أن موسكو تعتقد أن أوكرانيا تستعد لتفجير مثل هذه القنبلة.

وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية معبأة بمواد مشعة لنشر التلوث الإشعاعي على مساحة واسعة.

ورفض وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة جميعا ما وصفوه بأنها “مزاعم روسيا الكاذبة بشكل واضح”. وقالت أوكرانيا إن الاتهام الروسي مؤشر على أن موسكو تخطط لشن مثل هذا الهجوم وإلقاء اللوم على كييف.