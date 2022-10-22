السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022 |
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روسيا: قواتنا تصدّت لهجمات أوكرانية في الشرق والجنوب

منذ 55 دقيقة
جندي من الجيش الروسي

جندي من الجيش الروسي

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها صدّت هجمات أوكرانية محتملة على منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، وخيرسون في الجنوب.

وأضافت أن القوات الروسية تصدت لمحاولة من أوكرانيا لاختراق خط دفاعها عن منطقة خيرسون عند مستوطنات بياتيخاتكي وسوهانوف وسابلوكيفكا وبزفودن.

ولم يتسنَ لرويترز التحقق على نحو مستقل من الأنباء الواردة من جبهة القتال.

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية بقصف سد نوفا كاخوفكا في خيرسون. وأفاد الإعلام الروسي بأن القوات الروسية نجحت في إنشاء جسر عائم لإيصال الإمدادات العسكرية إلى المنطقة الواقعة جنوب البلاد.

من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، مساء الجمعة، بـ”النتائج الجيدة” التي يحققها جيش بلاده في مواجهة القوات الروسية في منطقة خيرسون، حيث أعلنت كييف أنها استعادت السيطرة على عشرات البلدات واستولت على أسلحة روسية.

    المصدر :
  • رويترز

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