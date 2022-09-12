روسيا: لا أسس للتفاوض بين بوتن وزيلينسكي

أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” الى أنه لا يوجد أسس يمكن الاستناد إليها للتفاوض بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى الآن فرصة لمثل هذه المفاوضات، أو يعتبرها ضرورية: “لا نرى حاليا أي آفاق للتفاوض، ونواصل التأكيد على غياب الأسس التي يمكن الاستناد إليها لمثل هذه المفاوضات”.

وفي إشارة إلى اقتراح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن تنسيق لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، قال بيسكوف: “لا توجد الأسس المطلوبة لذلك الآن”.

وكان المكتب الصحفي في الكرملين قد صرّح، الأحد 11 سبتمبر، بأن بوتين والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد ناقشا الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وخلال المحادثة، دعا ماكرون إلى انتقال مبكر إلى الحوار في أوكرانيا، في الوقت الذي أعرب فيه زيلينسكي، في مقابلة مع قناة CNN الأميركية، عن عدم استعداده للتفاوض مع روسيا التي “تقدم إنذارات نهائية”.