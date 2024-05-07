روسيا: لا مناقشات داخل أوبك بلس بشأن زيادة إنتاج النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء 7 أيار/مايو 2024، إنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.

ونقل بيان نشرته الحكومة الروسية على تطبيق تيليجرام عن نوفاك قوله “لا يوجد نقاش بخصوص زيادة الإنتاج داخل أوبك+”.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 في ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين من غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة.

ويجتمع التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا في الأول من يونيو حزيران في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.

ويخفض تحالف أوبك+ حاليا الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا أي ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء أوبك+ تسري حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية من بعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تنقضي بنهاية يونيو حزيران.