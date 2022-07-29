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روسيا: لا نرى الغرب يقدم تنازلات بشأن أوكرانيا

منذ دقيقتين
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله اليوم  الواقع في 29 تموز 2022 إنه لا يرى أي تغيير في استعداد الغرب لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا من أجل ضمان وقف إطلاق النار.

ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عندما سأله الصحفيون عما إذا كانت موسكو لاحظت تغييرا في موقف الغرب بالقول “كلا”.

وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى دعما عسكريا وسياسيا غير مسبوق لأوكرانيا في سعيها لصد القوات الروسية التي تشن حملة برية وبحرية وجوية مكثفة عليها منذ خمسة أشهر.

وكان بيسكوف يرد على تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي دعا الغرب في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز إلى “رفض مقترحات السلام الروسية الزائفة”.

ويستمر الغزو الروسي على أوكرانيا في شهره السادس رغم كل ما واجهته روسيا من عقوبات.

    المصدر :
  • رويترز

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