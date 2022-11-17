روسيا: لا يمكن تخيل إجراء مفاوضات علنية مع أوكرانيا

اتهم الكرملين، الخميس، أوكرانيا بتغيير مواقفها فيما يتعلق بإجراء محادثات سلام بين البلدين، وقال إنه لا يتصور الدخول في مفاوضات علنية معها ودعا واشنطن لدفع كييف نحو الدبلوماسية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الولايات المتحدة قادرة على أخذ مخاوف روسيا في الاعتبار ويمكن أن تشجع كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أرادت ذلك.

وأضاف أن أوكرانيا غيرت موقفها فيما يتعلق بالرغبة في التفاوض مع موسكو عدة مرات خلال الصراع المستمر تسعة أشهر تقريبا ولا يمكن التعويل عليها.

زيلينسكي: لا مفاوضات مع روسيا

من جانبه، استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء مفاوضات مع روسيا، في ظل الظروف الحالية.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء في جزيرة بالي الإندونيسية: “من الواضح أنه لا يمكن المرء أن يثق بوعود روسيا. لن يكون هناك مينسك-3 الذي ستنتهكه روسيا فور توقيعه”، حسبما ذكرت وكالة “أوكرين فورم” الأوكرانية.

وأضاف: “أريد أن تنتهي هذه الحرب الروسية العدوانية بعدل وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا حسب الصيغة الملائمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس”.

وتابع: “لا ينبغي أن يُعرض على أوكرانيا تقديم تنازلات عن سيادتها وأراضيها واستقلالها”.