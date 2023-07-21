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روسيا.. لزيادة أعداد الذكور المؤهلين للتجنيد الإلزامي

منذ 11 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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أشارت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبقي على سن التجنيد الإلزامي للشباب عند 18 عاما، مما سيزيد بشكل دائم عدد المؤهلين لتأدية الخدمة العسكرية.

وفي الوقت الراهن، يجب على جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً في روسيا تأدية الخدمة العسكرية لمدة عام أو خوض تدريب في أثناء وجودهم في مرحلة التعليم العالي.

واقترح الجنرال السابق أندريه كارتابولوف، تأجيل فترة التجنيد على مراحل حتى يسري على من تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاما.

ومع ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه القول “تقرر إبقاء الحد الأدنى عند 18 عاما إذ أن هذا بالفعل هو العمر الذي يرغب فيه الكثير من الشباب تأدية الخدمة العسكرية”.

    المصدر :
  • رويترز

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