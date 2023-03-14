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روسيا.. لم يتمّ إطلاعنا على سير التحقيقات بشأن تفجيرات "نورد ستريم"

منذ 35 دقيقة
خط أنابيب نورد ستريم 1

خط أنابيب نورد ستريم 1

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لفت ديبلوماسي روسي كبير اليوم الثلاثاء إلى أنّه لم يتم إطّلاع بلاده على سير التّحقيقات بشأن التفجيرات التي تعرّض لها خطّا أنابيب “نورد ستريم” العام الماضي، وسلّمت موسكو تقريراً يؤكّد ذلك للأمم المتّحدة.

وأوضح نائب مندوب روسيا لدى المنظّمة دميتري بوليانسكي أنّ روسيا أعدت “وثيقة رسمية” تستند إلى مراسلاتها مع الدنمرك والسويد وألمانيا وقدمت نسخاً منها إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتّحدة.

وذكر عبر منصة “تيليغرام”: “تتيح الوثائق لزملائنا في الأمم المتّحدة التحقّق من أنّ المزاعم الخاصّة بأنّ هذه الدول أبلغتنا بالتقدّم الذي أحرزته تحقيقاتها غير صحيحة”.

ووقعت انفجارات في 26 أيلول في خطي الأنابيب اللذين يربطان روسيا وألمانيا في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمرك.

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