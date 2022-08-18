الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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روسيا: لن تستخدم أسلحة نووية إلا في "حالات الطوارئ"

منذ 14 دقيقة
صواريخ روسية

صواريخ روسية

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قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في “حالات الطوارئ” وإنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إيفان نيتشايف في إفادة صحفية أن الأسلحة النووية ستستخدم فقط كإجراء “للرد”.

وقال وزير الدفاع الروسي يوم الثلاثاء إن موسكو “ليست في حاجة” لاستخدام الأسلحة النووية خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا، واصفا تكهنات وسائل إعلام بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيماوية في الصراع بأنها “محض أكاذيب”.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد قال، الثلاثاء، إن روسيا ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف في كلمة له بمؤتمر موسكو الدولي للأمن أن عمليات الجيش الأوكراني تخططها الولايات المتحدة وبريطانيا وأن حلف شمال الأطلسي زاد من نشر قواته في شرق أوروبا ووسطها “عدة مرات”.

وفيما يتعلق بمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية والموقعة بين روسيا والولايات المتحدة، قال شويجو إن المحادثات لتمديدها “طريق ذو اتجاهين”.

ومن ناحية أخرى، قال شويجو إن تكتل أوكوس الذي يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يمكن أن يتطور إلى “تحالف سياسي عسكري”.

    المصدر :
  • رويترز

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