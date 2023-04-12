روسيا: لن نتهاون مع أي محاولات أمريكية للضغط بشأن قضية جيرشكوفيتش

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله (الأربعاء 12-4-2023) إن توصيف الولايات المتحدة لإيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال بأنه “محتجز ظلما” أمر “في غير محله” بالنسبة لروسيا ولن يغير نهجها في التعامل مع قضيته.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على جيرشكوفيتش أواخر مارس آذار ووجه إليه تهم تجسس تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما كحد أقصى.

وأثار احتجازه إدانة من وول ستريت جورنال والرئيس الأمريكي جو بايدن ومؤسسات إعلامية أخرى وجماعات حقوقية.

وستعقد إحدى محاكم موسكو جلسة الأسبوع المقبل لنظر استئناف من فريق جيرشكوفيتش القانوني لحكم بحبسه في سجن ليفورتوفو بموسكو حتى يوم 29 مايو أيار على الأقل لحين موعد محاكمته.

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف إن روسيا تدرس حاليا منح دبلوماسيين أمريكيين زيارات قنصلية إلى جيرشكوفيتش الذي لم يحظ حتى الآن إلا بتواصل ضعيف مع فريقه القانوني منذ احتجازه قبل أسبوعين. لكنه انتقد المحاولات الأمريكية “للضغط” على موسكو في المسألة.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله “لن نتهاون مع أي محاولات للضغط علينا، ولا توجد أي أهمية للوضع الذي يصنفون به هذا الشخص في واشنطن. سنتصرف وفقا لاحتياجاتنا وأعرافنا وقوانيننا الداخلية التي تنطبق في هذا الموقف، ولا شيء أكثر من ذلك”.

وتحدث بايدن مع أسرة جيرشكوفيتش عبر الهاتف أمس الثلاثاء وقال إن واشنطن تفعل “كل ما بوسعها” لتأمين الإفراج عنه. وهو أول مراسل أمريكي يُسجن في روسيا بتهم التجسس منذ انتهاء الحرب الباردة.