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روسيا: لن نصدر النفط للدول التي ستفرض سقفا على الأسعار

منذ دقيقتين
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن مقترح الدول الغربية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي إجراء “مضر بالسوق” من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا “قولنا مرارا إن وضع ما يسمى بسقف لأسعار النفط الروسي ليس آلية لا تمت للسوق بصلة فحسب، ولكنه إجراء مضاد للسوق”.

وأضافت أن موسكو لن تصدر النفط إلى الدول التي ستفرض سقفا على الأسعار.

وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول وواردات المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من الخامس من فبراير شباط، مما سيحرم روسيا من عائدات نفطية ويجبر أحد أكبر منتجي النفط ومصدريه في العالم على البحث عن أسواق بديلة.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز، الثلاثاء، إن الوكالة تتوقع تقلص إنتاج الخام الروسي بنحو مليوني برميل من النفط يوميا بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

وردا على سؤال حول تأثير التدابير التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي قال بيرول “نتوقع أنه بالقرب من نهاية الربع الأول من 2023 ربما نشهد خسارة بنحو مليوني برميل يوميا من النفط الروسي وينبغي تعويض ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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