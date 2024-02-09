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روسيا: لن يغير شيئاً.. قائد الجيش الأوكراني الجديد يوجه أول رسالة له

منذ 24 دقيقة
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دعا القائد الجديد للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي اليوم الجمعة 9شباط/فبراير الجاري، في أول رسالة له، إلى “تحسين” الجيش لكي تتمكن أوكرانيا من الانتصار في الحرب.

وكتب على تلغرام “وحده التغيير والتحسين المستمر لوسائل وأساليب الحرب سيخولنا النجاح”، قبل أن يعلن “معا نحو النصر!”.

وأضاف الجنرال “هناك مهام جديدة على جدول الأعمال. أولا يتعلق الأمر بتخطيط أعمال كل الأجهزة بشكل واضح ومفصل.. مع الأخذ في الاعتبار احتياجات خط الجبهة من أحدث الأسلحة التي قدمها الشركاء الدوليون”.

وأضاف سيرسكي أن “التوزيع والتسليم السريع والمنطقي لكل ما هو ضروري للوحدات القتالية كان ولا يزال المهمة الرئيسية للخدمات اللوجستية العسكرية”.

وأكد الجنرال أيضاً أن الحد من الخسائر البشرية هو أولويته وقال إن “حياة وصحة الجنود كانت دائما وستظل القيمة الأساسية للجيش الأوكراني”، ووعد بتدريب جنود الوحدات القتالية بشكل أفضل.

من جهته اعتبر الكرملين، اليوم الجمعة، أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر في مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف، وذلك غداة إعفاء الجنرال فاليري زالوجني وتعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي خلفا له.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: “لا نعتقد بأن (هذه الخطوة) عاملا مؤثرا في مسار العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وشدد بيسكوف على أن العملية العسكرية الروسية “ستستمر حتى يتمّ تحقيق الأهداف” المحددة لها.

وأُقيل، الخميس، قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني من منصبه في أكبر تغيير على صعيد القيادة العسكرية في كييف منذ اندلاع الحرب مع روسيا قبل عامين تقريباً.

وقاد الجنرال الذي يتمتع بشعبية كبيرة، الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب، وتمكن من صد الجيش الروسي الأكثر قوة في الأشهر الأولى من الحرب.

لكن فشل الهجوم المضاد الذي تم تعليق الآمال عليه الصيف الماضي إضافة إلى الخلاف العلني مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لطخا صورته داخل مكتب الرئيس.

وقال زيلينسكي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “اليوم أجرينا نقاشاً صريحاً حول ما يجب تغييره في الجيش. تغييرات عاجلة”. وأضاف زيلينسكي: “عرضت على الجنرال زالوجني أن يبقى جزءا من فريق الدولة الأوكرانية. سأكون ممتناً لموافقته”.

وعيّن زيلينسكي، الخميس، الجنرال أولكسندر سيرسكي قائداً جديداً للجيش خلفاً لفاليري زالوجني، علماً أن سيرسكي كان يتولى قيادة القوات البرية.

ووصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه “الجنرال الأكثر تمرساً في أوكرانيا”، لافتاً إلى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الحرب قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى إلى تحرير منطقة خاركيف.

    المصدر :
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