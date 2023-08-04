روسيا: ما يجري في النيجر شأن داخلي.. ويجب استبعاد "التدخل العسكريّ"

في ظلّ مخاوف غربيّة من امتداد النفوذ الروسي في النيجر بعد الانقلاب العسكريّ الذي أطاح برئيسها محمد بازوم، الأسبوع الماضي، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أنّ ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددًا على ضرورة استبعاد أيّ تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد.

وشدد المصدر على ضرورة النأي بالنفس وعدم تشجيع فكرة التدخل العسكري حتى بعد طلب الرئيس المعزول محمد بازوم، من واشنطن المساعدة، وفقاً لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية.

كما رأى أن الأمر بات متروكاً للأطراف المتنازعة في النيجر لإيجاد حل للمشاكل الناشئة.

جاء هذا الإعلان بعد أيام من تصريح للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي رأت أن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساهم في تسوية الصراع.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية، الأربعاء الماضي، إن بلادها ترى أهمية قصوى في الحيلولة دون تدهور الوضع في النيجر، معتقدة أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام، وفق قولها.

أتى الموقف الروسي ردًا على تهديد دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بالتدخل العسكري لما أسمتها استعادة الديمقراطية.

يذكر أنه مساء الأربعاء 26 تموز/ يوليو، أعلن عسكريون الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب محمد بازوم، في بيان عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم “المجلس الوطني لحماية الوطن”.