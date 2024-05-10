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روسيا: محتجون حاولوا احتلال قنصلية روسية سابقة في لايبتسيش

منذ 16 ثانية
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن ستة مجهولين حاولوا الاستيلاء على مبنى مملوك للحكومة الروسية في مدينة لايبتسيش أمس (الخميس 9-5-2024)، مضيفة أنها ستتقدم بشكوى رسمية.

وذكرت الوزارة أنهم تسلقوا سور مبنى كان مقر قنصلية روسية ثم إلى شرفة المبنى حيث وضعوا لافتات مناهضة لروسيا وقالوا إنهم سيستولون على العقار.

وأضافت الوزارة أن موظفين بالسفارة الروسية كانا داخل المبنى واتصلا بالشرطة التي ألقت القبض على المجموعة. وتابعت أنها ستتقدم بشكوى للحكومة الألمانية تطالب فيها بمعاقبتهم.

ولم يتسن التواصل بعد مع وزارة الخارجية الألمانية للتعليق.

وقالت شرطة لايبتسيش إن ستة محتجين تسلقوا السور وعلقوا في الشرفة لافتة تشير إلى الرئيس الروسي قبل الاتصال بالشرطة التي اقتادتهم بعيدا.

وذكرت الشرطة أنه يجري التحقيق في الوقت الحالي مع ستة مواطنين ألمان للاشتباه في ارتكابهم تهمة التعدي على ممتلكات.

واستدعت ألمانيا سفيرها لدى روسيا هذا الأسبوع بعدما اتهمت برلين موسكو بشن هجمات رقمية على شركاتها العاملة في قطاعي الدفاع والفضاء الجوي، بالإضافة إلى الحزب الحاكم في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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