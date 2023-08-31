روسيا: مستعدون للعودة لاتفاق الحبوب بشرط تنفيذ مطالبنا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعودة لاتفاق تصدير الحبوب بشرط تنفيذ مطالبها.

كما قال “ناقشت مع نظيري التركي هاكان فيدان ملف عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق”.

أتى ذلك، بعدما التقى لافروف نظيره التركي الذي يزور موسكو، لإجراء مباحثات حول جملة من المسائل تمهيدا للقاء الرئيسين الروسي والتركي، الاثنين المقبل.

وقال لافروف في افتتاح الاجتماع إن هذا اللقاء سيناقش مسألة استئناف صفقة الحبوب والعلاقات الثنائية إلى جانب الملف السوري والأزمة الأوكرانية.

بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو اليوم الخميس إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مهم، لكن روسيا لديها مطالب فيما يتعلق بتصدير منتجاتها حتى يتعافى اقتصادها.

وتوقف تنفيذ اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في عام 2022، بعد انسحاب روسيا في يوليو تموز. وتسعى أنقرة منذ ذلك الحين إلى إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق.

وهذه الزيارة هي الأولى للوزير التركي إلى روسيا بعدما تم تعيينه رئيسا لوزارة الخارجية التركية في يونيو الماضي، ويرأس فيدان منذ عام 2010 المخابرات التركية، وبعد تعيينه، أجرى فيدان محادثات هاتفية مع لافروف ثلاث مرات.

إلى ذلك، أكدت مصادر رسمية تركية، اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا، الاثنين المقبل، لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الساحلية.

وكانت روسيا أخطرت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب الذي توقف سريانه في 18 يوليو/تموز، وسبق أن أشار بوتين إلى أنه لا تتم تلبية شروط الاتفاق نظراً لأن الدول الغربية لم تلتزم بوعودها.