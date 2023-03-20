روسيا: مستقبل اتفاق الحبوب متوقف على إحراز تقدم بخصوص سويفت

قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إن روسيا لن توافق في مايو أيار على تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود ما لم يتم حل مشكلات بخصوص نظام سويفت المالي وإزالة قيود أخرى.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها وافقت على تمديد الاتفاق 60 يوما أخرى. وأرادت أوكرانيا وتركيا تمديد الاتفاق 120 يوما بدلا من 60 يوما وتوسطتا مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق الأصلي.

وكانت موسكو قد أعلنت السبت، إخطار جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوما وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.

كانت تركيا والأمم المتحدة قد أعلنتا في وقت سابق تمديد الاتفاق دون الإشارة إلى أي مدة. وأعلن وزير بالحكومة الأوكرانية تمديده 120 يوما.

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نسخة من رسالة من ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة تقول إن موسكو لن تعترض على تمديد الاتفاق 60 يوما حتى 18 مايو أيار.

وجاء في الرسالة “لن ينظر الجانب الروسي في تمديد إضافي (للاتفاق) بعد الموعد المحدد إلا بعد إحراز تقدم ملموس” بشأن مسألة تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وتقول روسيا إنه على الرغم من أن الغرب لم يستهدف هذه الصادرات بشكل صريح إلا أن العقوبات المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية وصناعات التأمين تخلق حواجز.