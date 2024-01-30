الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: مستوى التوتر في الشرق الأوسط مثير للقلق

منذ 58 دقيقة
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

أبدى الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، بعدم ترحيب بلاده بالإجراءات المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن مستوى التوتر في المنطقة مثير للقلق وحان الوقت لخفض حدة النزاع.

جاء هذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بوضع إجراءات للرد على الهجوم الذي تنسبه واشنطن لجماعات موالية لإيران على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، والذي خلف 3 قتلى وعشرات الجرحى، وبين الخيارات المحتملة، حسب “بوليتيكو”، استهداف مواقع عسكرية إيرانية في العراق أو سوريا.

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء بعد أن طلب منه صحفيون التعليق على خطط الأمريكيين للرد على استهداف قاعدتهم في الأردن: “نحن لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة وتصعيد التوتر، خاصة على خلفية احتمالات تفجر الصراع الزائدة أصلا التي نشاهدها في المنطقة”.

وأضاف: “عموما، نعتقد أن مستوى التوتر بلغ درجة تثير قلقا بالغا. لذلك حان الوقت الآن لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع المزيد من توسع النزاع لا سيما العربي الإسرائيلي.. والتوصل بطريقة أو بأخرى إلى نزع فتيل الصراع وخفض التصعيد.. إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا الآن”.

المصدر: “نوفوستي”

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

مبنى الأونروا
الخارجية الروسية تدعو إلى التحقيق في المزاعم الموجهة ضد الأونروا
وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات.. ارتفاع أسعار النفط
إيتمار بن غفير
بن غفير يتوعد بانسحابه من حكومة نتنياهو حال التوصل لـ اتفاق غير محسوب مع حماس

الأكثر قراءة

دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة
عدنان أبو ستة وهو يقفز فرحا صارخا "ولّعت" بعد تدميره دبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
استشهاد عاهد أبو ستة صاحب الصرخة الشهيرة "ولّعت"
شعار حركة حماس
تجار الدم.. حماس تحذر من مؤسسات وشخصيات تدعي جمع التبرعات للقدس وغزة