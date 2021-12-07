الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا.. مسلح يقتل شخصين بسبب كمامة

7 - ديسمبر - 2021
روسيا ترصد إصابات جديدة بكورونا

روسيا- كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الروسية اليوم أن مسلحا أطلق النار في مركز لخدمة العملاء بموسكو، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على تويتر إنه تم اعتقال المشتبه، إلا أنه لم يأت على ذكر أي تفاصيل عن المهاجم أو دافعه المحتمل.

واكتفى المسؤول الروسي بالقول إن الحادث وقع في جنوب شرق المدينة.

وأضاف: “الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الجرحى”.

وأوردت وكالة الأنباء الحكومية “تاس” نقلا عن مصدر لن تسمه في جهات إنفاذ القانون، أن الرجل أخرج مسدسا وشرع في إطلاق النار بعد مشادة مع حارس أمن طلب منه وضع كمامة، وهو أمر إلزامي.

كما نقلت تاس عن شهود عيان قولهم إن فتاة تبلغ من العمر 10 أو 11 عاما من بين الجرحى.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    للمرة الأولى.. أوكرانيا تستخدم بنجاح الأسلحة الغربية ضد روسيا
    العثور على جثتي فتاتين سعوديتين في أستراليا.. ماذا في التفاصيل؟
    عناصر من طالبان
    طالبان تفرج عن 5 بريطانيين معتقلين منذ أشهر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    الطاقة الشمسية
    مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية