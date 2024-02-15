روسيا: مسيرة أوكرانية استهدفت مستودعاً لتخزين النفط في كورسك

أفاد حاكم منطقة كورسك الروسية، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، عبر تطبيق تيليجرام أن طائرة مسيرة أوكرانية نفذت هجوما على مستودع لتخزين النفط في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.

وأضاف الحاكم رومان ستاروفويت أن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

وتعرضت البنية التحتية للطاقة في روسيا لهجمات بطائرات مسيرة وحرائق على مدار الشهر الماضي، مما زاد من حالة الغموض في أسواق النفط والغاز العالمية المتضررة بالفعل من الصراع في الشرق الأوسط.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة في ضربات تهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية، إذ تسعى كل منهما إلى التفوق في حرب مستمرة منذ عامين تقريبا لم تظهر بعد أي علامة على اقترابها من النهاية.