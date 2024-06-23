روسيا: مقتل شرطي برصاص مجهولين في داغستان

أعلنت وزارة الداخلية في داغستان مقتل أحد عناصر الشرطة في تبادل إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة مع مجهولين قرب معبد يهودي وكنيسة في مدينة ديربنت.

وقالت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في داغستان، غايانا غارييفا، أنه: “وفقا لمعلومات من إدارة الخدمة بوزارة الداخلية في داغستان، في حوالي الساعة 18:00 (بالتزامن بتوقيت موسكو) في ديربنت، أطلق مجهولون النار على كنيس وكنيسة من أسلحة أوتوماتيكية”.

وبحسب المعلومات الأولية، قُتل شرطي وأصيب آخر في الهجوم. ولاذ المشتبه بهم بالفرار بسيارة من طراز “فولكس فاغن بولو” بيضاء اللون.