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روسيا: مقتل 2 في هجمات أوكرانية على دونيتسك وخيرسون

منذ 34 دقيقة
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قال مسؤولان عينتهما روسيا في منطقتين تسيطر عليهما في أوكرانيا، اليوم الأحد: “إن مدنيين قتلا في هجمات شنتها كييف على المنطقتين الواقعتين في شرق وجنوب أوكرانيا”.

وكتب فلاديمير سالدو حاكم منطقة خيرسون الموالي لروسيا على تطبيق تيليجرام أن رجلا قتل وأصيبت امرأة بنيران المدفعية التي استهدفت بلدة نوفا مايتشكا في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وقال أليكسي كوليمزين رئيس بلدية دونيتسك بشرق أوكرانيا الذي عينته روسيا إن رجلا آخر قتل جراء انفجار قنبلة أسقطتها طائرة مسيرة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مصادر مستقلة من الأنباء.

وكان ما لا يقل عن 25 مدنيا قد قتلوا يوم الجمعة في هجومين منفصلين على الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون وعلى مدينة لوجانسك، واتهم مسؤولون عينتهم موسكو القوات الأوكرانية بالمسؤولية عن الهجومين.

وأدت الهجمات الروسية في أوكرانيا إلى مقتل آلاف المدنيين منذ بداية الغزو الروسي في عام 2022. والحرب الآن في عامها الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

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