الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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روسيا: مقتل 40 أسير حرب أوكرانيا في هجوم صاروخي

منذ ساعتين
روسيا تقصف كييف بصواريخ دقيقة

روسيا تقصف كييف بصواريخ دقيقة

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا قصفت سجنا في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك بصواريخ هيمارس أمريكية الصنع اليوم الواقع في 29 تموز 2022، مما أسفر عن مقتل 40 أسير حرب أوكرانيا وإصابة 75 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع في إفادة يومية “نُفذت ضربة صاروخية من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أمريكي الصنع (هيمارس) على مركز للاحتجاز قبل محاكمة في منطقة تجمع أولينيفكا السكني، حيث يحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، بينهم مقاتلون من كتيبة آزوف”.

وأضافت أنه نتيجة للضربة “قتل 40 أسير حرب أوكرانيا وأصيب 75 آخرون”، كما أصيب ثمانية من موظفي السجن.

من جهة أخرى، قال حاكم إقليمي إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكولايف بجنوب شرق أوكرانيا.

وذكر فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف على تطبيق تيليجرام أن بعض الجرحى كانوا بالقرب من محطة للنقل العام.

    المصدر :
  • رويترز

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