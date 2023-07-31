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روسيا: مقتل 6 في قصف لمدينة دونيتسك ومنطقة زابوريجيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2023 12:35 صباحًا
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا

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نقلت وكالات أنباء روسية (الاثنين 31-7-2023) عن مسؤولين محليين وخدمات طوارئ أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك وقرية في منطقة زابوريجيا.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11 في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك.

وقال دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس المناطق التي تحتلها روسيا من دونيتسك والذي عينته موسكو، في بيان نشره على تيليجرام إن الضحايا سقطوا بعد أن أصابت قذائف أوكرانية حافلة مدنية. ونشر رئيس بلدية دونيتسك المعين من روسيا أليكسي كولمزين بشكل منفصل على تيليجرام صورا لحافلة محترقة.

وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين، قال يفجيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا الذي عينته روسيا إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 15 بعد قصف أوكراني لمتجر محلي في قرية باسان.

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