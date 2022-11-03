الخميس 9 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 3 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: منعنا هجوم أوكراني على محطة زابوروجيا النووية

منذ ساعة واحدة
محطة زاباروجيا

محطة زاباروجيا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول روسي بارز ،الخميس، إن روسيا منعت هجوما أوكرانيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تسيطر عليها موسكو وتقع في جنوب أوكرانيا.

وأثار القصف المتكرر للمحطة احتمال وقوع حادث خطير على بعد نحو 500 كيلومتر من موقع أسوأ كارثة نووية شهدها العالم، والتي وقعت في تشرنوبيل عام 1986.

واقترحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عبّرت مِرارا عن مخاوفها بشأن قصف المحطة، تحديد منطقة أمان نووي وحماية أمنية حول المحطة.

وتقول أوكرانيا إن روسيا تقصف المحطة بشكل متكرر، بينما تقول روسيا إن أوكرانيا تقصف المحطة. وينفي كل من الجانبين مزاعم الآخر.

وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، وهو حليف مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية “تواصل قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا بأسلحة غربية، مما قد تؤدي إلى كارثة عالمية”.

وأضاف باتروشيف أن القوات الخاصة الروسية منعت ما قال إنه “هجوم إرهابي” على المحطة.

وقالت الشركة النووية الأوكرانية الحكومية اليوم الخميس إن القصف الروسي دمر خطوط الجهد العالي في المحطة.

وبعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، سيطرت القوات الروسية على المحطة في أوائل مارس آذار. وتحرس وحدات عسكرية روسية خاصة المنشأة، كما يتواجد متخصصون نوويون روس في الموقع. ويواصل الموظفون الأوكرانيون المساعدة في تشغيل المحطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طائرات مسيرة إيرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تمرد داخلي في إيران وسط مخاوف من التورط بحرب أوكرانيا
مركز التنسيق لاتفاق الحبوب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الوفد الروسي يستأنف العمل في مركز التنسيق لاتفاق الحبوب
الذهب
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مؤسسة كهرباء لبنان
بالأرقام.. هكذا ستصبح فاتورة الكهرباء في حال تطبيق الزيادة الجديدة!
نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
مونديال قطر.. إليكم جدول مباريات نهائيات كأس العالم 2022
نبيه بري
نائب في التيار يتوعد برّي.. "ما خليتنا نحكم مش رح نخلّيك تتنفّس"