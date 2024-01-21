روسيا: نجاة 4 من حادث تحطم طائرة بأفغانستان ويجري التأكد من مصير اثنين

نقلت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) عن السفارة الروسية في أفغانستان قولها اليوم الأحد إن أربعة أشخاص نجوا من حادث تحطم طائرة في شمال أفغانستان كانت متجهة إلى روسيا، ويجري الآن التأكد من مصير اثنين آخرين كانا على متن الطائرة.

وقال مسؤولان من حركة طالبان في إقليم بدخشان بشمال أفغانستان اليوم إن شخصين توفيا في حادث سقوط طائرة مستأجرة بالإقليم، وأضافا أن أربعة آخرين نجوا.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن قائد الطائرة كان من بين الناجين الأربعة.

وأضاف في بيان “فريق التحقيق التابع للإمارة الإسلامية يواصل جهوده للبحث عن الفردين الباقيين وتقديم المساعدة لهما”.

وقالت روسافياتسيا في وقت سابق اليوم إن طائرة مسجلة في روسيا يعتقد أن على متنها ستة أشخاص اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان الليلة الماضية وذلك بعدما ذكرت الشرطة الأفغانية أنها تلقت تقارير عن حادث تحطم طائرة.

وذكرت سلطات الطيران الروسية في بيان أن الطائرة مستأجرة للقيام برحلة إسعاف وكانت متجهة إلى موسكو قادمة من مطار يوتاباو في باتايا بتايلاند عبر الهند وأوزبكستان، وهي من طراز داسو فالكون 10 فرنسية الصنع عام 1978.

ونقل موقع شوت الإخباري الروسي عن مصدر لم يسمه قوله إن الطيار أرسل تحذيرا من نقص في الوقود قبل نحو 25 دقيقة من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار وقال إنه سيحاول الهبوط في مطار في طاجيكستان.

وأضاف الموقع أن الطيار أبلغ بعد ذلك عن توقف محرك بالطائرة ثم توقف الآخر.

ولم يتسن لرويترز بعد التأكد من التفاصيل التي وردت في تقرير موقع شوت.

ونفت هيئة الطيران المدني الهندية أن يكون حادث تحطم الطائرة قد وقع لرحلة تجارية مجدولة أو طائرة هندية مستأجرة.

وقالت وكالة تاس الرسمية الروسية للأنباء نقلا عن السفارة الروسية في بانكوك إن الطائرة كانت تنفذ رحلة إجلاء طبي خاصة من باتايا في تايلاند، وهي وجهة سياحية مشهورة للروس.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر في مطار يوتاباو الدولي في تايلاند إن مريضة روسية طريحة الفراش حالتها خطرة كانت على متن الطائرة وكانت تنقل من إحدى المستشفيات في باتايا إلى روسيا وكان برفقتها زوجها وهو رجل أعمال روسي دفع مقابل الرحلة.

وقالت عدة وسائل إعلام روسية إن الراكبين كانا زوجين من فولجودونسك في جنوب روسيا.

وأظهر بيان برحلة الطائرة نشره موقع شوت الإخباري أن طاقم الطائرة كان أيضا من الروس.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت قضية جنائية لمعرفة ما إذا كانت قواعد السلامة قد تمت مخالفتها في تلك الواقعة.

ولم تستجب الشركة المالكة للطائرة بعد لطلب للحصول على تعليق.

وقالت وارة الطيران في الحكومة الأفغانية التي تديرها حركة طالبان في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن المسار المخطط سلفا للطائرة لم يكن يشمل العبور فوق المجال الجوي الأفغاني وإن ذلك “جاء على الأرجح بسبب مشكلات فنية” أجبرت الطائرة على التحول عن مسارها المحدد.

وأضاف البيان أن فريقا فنيا من الوزارة يحقق في الأمر.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان في وقت سابق اليوم إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في منطقة نائية وجبلية من الإقليم.

وقال ذبيح الله أميري، وهو متحدث باسم حكومة إقليم بدخشان، لرويترز إن فريقا تم إرساله إلى مكان الحادث ويقع في منطقة نائية تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن فايز اباد عاصمة الإقليم.