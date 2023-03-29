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روسيا: نشر أسلحة نووية ستجبر الناتو على إدراك خطورة الموقف

منذ 7 دقائق
سيرجي ريابكوف

سيرجي ريابكوف

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، الأربعاء، إن خطط موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء ستجبر حلف شمال الأطلسي “الناتو” على تقييم مدى خطورة الموقف.

قالت روسيا البيضاء، الثلاثاء، إنها قررت استضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية بعد سنوات من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف تغيير توجهها السياسي والجيوسياسي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت أن موسكو ستتطلع في المستقبل لنشر أسلحة نووية تكتيكية في حلفيتها القوية وجارتها روسيا البيضاء، مما يصعد المواجهة مع الغرب.

وبررت وزارة الخارجية في روسيا البيضاء قرارها التعاون مع روسيا بالقول في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن مينسك تعمل على حماية نفسها من الغرب.

وأضافت في البيان “على مدى العامين ونصف العام الماضية، تعرضت جمهورية روسيا البيضاء لضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية غير مسبوقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما في حلف شمال الأطلسي وكذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

    المصدر :
  • رويترز

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