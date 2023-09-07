روسيا: نعمل مع أرمينيا وأذربيجان لتهدئة التوتر بينهما

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها تعمل مع أرمينيا وأذربيجان في إطار دورها كضامن للأمن في منطقة جنوب القوقاز بعد أن قالت أرمينيا إن أذربيجان تزيد عدد القوات قرب الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء أرمينيا الرسمية عن رئيس الوزراء نيكول باشينيان قوله إن أذربيجان تقوم حاليا بتنفيذ “حشد عسكري على طول خط الاتصال في ناجورنو قرة باغ والحدود بين البلدين”.

ولدى سؤاله عن تصريحات باشينيان قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن خطة أرمينيا التي أعلنتها أمس الأربعاء لاستضافة تدريبات عسكرية بمشاركة 85 جنديا أمريكيا بعد أيام غير مفيدة للموقف.

وتابع قائلا “في هذا الموقف لا يسهم إجراء مثل تلك التدريبات في استقرار الوضع بأي حال ولا يعزز أجواء الثقة المتبادلة في المنطقة”.

وأضاف “لكن روسيا تواصل الوفاء بمهامها كضامن للأمن. تواصل روسيا العمل الدقيق والمستمر والبناء مع يريفان وباكو”.

وتحتفظ روسيا بقوات لحفظ السلام في المنطقة منذ 2020 إثر حرب استعادت فيها أذربيجان مساحات من الأراضي التي كانت خسرتها لصالح قوات أرمينيا في التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.