روسيا: نفذنا ضربات صاروخية عالية الدقة على الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إنها شنت ليلا ما وصفتها بأنها ضربات صاروخية عالية الدقة على وحدات احتياط تابعة للجيش الأوكراني لمنعها من الوصول إلى الصفوف الأمامية للمعارك.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن التقارير تشير إلى أن الضربات واسعة النطاق، وهي الأولى من نوعها التي تشنها روسيا في نحو شهرين، أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل بينهم أطفال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي تنفي تعمد استهداف المدنيين، إن هدف الضربات هو منع أوكرانيا التي تقول إنها تتأهب لشن هجوم مضاد على القوات الروسية من استقدام قوات احتياط للصفوف الأمامية.

وذكر إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع في إفادة صحفية “شنت القوات الجوية الروسية ليلا ضربة صاروخية باستخدام أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة مستهدفة مواقع نشر مؤقتة لوحدات احتياط أوكرانية”.

وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط 21 من بين 23 صاروخ كروز أطلقتها روسيا.

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على روسيا التحرك سريعا لمواجهة ما أسماه “العدوان الاقتصادي” الغربي، وإن موسكو ستوسع علاقاتها مع دول في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وأضاف بوتين أمام اجتماع لبرلمانيين روس “اليوم، في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي، يتعين على البرلمان والحكومة وجميع السلطات الإقليمية والمحلية العمل بوضوح وسرعة كفريق واحد متماسك”.