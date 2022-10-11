روسيا: نواصل ضرب منظومة الطاقة في أوكرانيا

قالت روسيا، الثلاثاء، إنها استمرت في شن ضربات جوية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع “تحقق هدف الضربة. أُصيبت كل المنشآت المستهدفة”.

من جانبه، قال أندريه سادوفي، رئيس البلدية في مدينة لفيف الأوكرانية، إن ضربة صاروخية شنتها روسيا اليوم الثلاثاء على البنية التحتية المهمة في المدينة تركت عددا من مناطقها بدون كهرباء.

وأفاد مراسل من رويترز بوقوع ثلاثة انفجارات في المدينة بعد الظهر بفترة وجيزة بالتوقيت المحلي.

وكتب سادوفي على تيليجرام قائلا “نتيجة الضربة الصاروخية، سيبقى 30 بالمئة من لفيف بدون كهرباء لفترة مؤقتة”. وأضاف أن إمدادات المياه انقطعت أيضا في اثنين من أحياء المدينة.

وتسببت ضربات صاروخية روسية أيضا في انقطاع الكهرباء عن منطقة لفيف أمس الاثنين.

وقالت سلطات المدينة في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه تمت إعادة الطاقة إلى حد كبير في المنطقة، لكن نائب وزير الداخلية الأوكراني يفيني ينين قال إن بعض المناطق السكنية ظلت بدون كهرباء حتى صباح اليوم الثلاثاء.