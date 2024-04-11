روسيا وألمانيا تدعوان إلى ضبط النفس بعد تهديد إيران بضرب إسرائيل

دعت روسيا وألمانيا (الخميس 11-4-2024) دولا في الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تستعد “للوفاء بجميع المتطلبات الأمنية” لإسرائيل في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة جراء توعد إيران بالانتقام من إسرائيل.

ومددت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، وهي واحدة من شركتي طيران غربيتين تنظمان رحلات إلى العاصمة الإيرانية، تعليق رحلاتها إلى طهران،وحذرت روسيا مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط.

وتوعدت إيران بالانتقام بعد غارة وقعت في الأول من أبريل نيسان على مجمع سفارتها في دمشق وأسفرت عن مقتل قائد عسكري كبير وستة آخرين من كبار الضباط مما فاقم التوتر في المنطقة التي تعاني بالفعل من تبعات الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستمرة في حربها بغزة لكنها تجري استعدادات أمنية لأماكن أخرى.

وقال في تعليقات صدرت بعد زيارة لقاعدة جوية “من يلحق بنا الأذى سنؤذيه. نحن مستعدون للوفاء بكافة المتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل سواء دفاعيا أو هجوميا”.

واتصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ودعته إلى التحلي “بأقصى درجات ضبط النفس” لتجنب المزيد من التصعيد.

واتسع نطاق الصراع بالمنطقة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إذ أعلنت جماعات مسلحة متحالفة مع إيران دعمها للفلسطينيين وشنت هجمات من لبنان واليمن وفي العراق. وتجنبت طهران أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة لكنها أعلنت الدعم للجماعات المتحالفة معها في المنطقة.

ونصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط خاصة إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي “من المهم جدا حاليا أن يتحلى الجميع بضبط النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الوضع بشكل كامل في منطقة لا تنعم بالاستقرار ولا يمكن التنبؤ (بما سيحدث فيها)”.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هجوم الأول من أبريل نيسان الذي قال عنه الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أمس الأربعاء إن إسرائيل يجب “أن تعاقب وستعاقب عليه” مضيفا أنه يصل إلى حد اعتباره هجوما على الأراضي الإيرانية.

* باين يقول إن إيران تهدد بشن “هجوم كبير على إسرائيل”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء إن إيران “تهدد بشن هجوم كبير في إسرائيل”.

وذكر بايدن أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن التزام أمريكا حيال أمن إسرائيل “في مواجهة تلك التهديدات من إيران ووكلائها لا يتزعزع. دعوني أكرر، راسخ لا يتزعزع، (سنبذل) كل ما نستطيع لحماية أمن إسرائيل”.

وإيران هي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وارتفعت أسعار النفط بعدما زادت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، نشرت وكالة أنباء إيرانية تقريرا باللغة العربية على منصة التواصل الاجتماعي إكس يفيد بإغلاق المجال الجوي فوق طهران بالكامل لإجراء تدريبات عسكرية. وحذفت الوكالة التقرير بعد ذلك ونفت أن تكون قد نشرت شيئا من هذا القبيل.

وأعلنت لوفتهانزا أمس الأربعاء تعليق كل رحلاتها إلى طهران بسبب الموقف في الشرق الأوسط وقالت الشركة اليوم الخميس إنها مددت قرار التعليق حتى 13 أبريل نيسان.

ويعد المجال الجوي الإيراني طريقا رئيسيا أيضا لرحلات شركتي طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

ولم ترد طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية وإيروفلوت والعربية للطيران، وهي من بين شركات طيران تسير رحلات إلى طهران، على طلبات للتعليق.