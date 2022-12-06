روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب

قال أكبر مسؤول عينته روسيا في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا إن من المقرر أن تتبادل روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء 120 من أسرى الحرب، 60 أسيرا من كل جانب.

وكتب دنيس بوشيلين على تيليجرام “يجري اليوم تبادل 60 مقابل 60 مع كييف”.

تبادل أسرى الحرب سيستمر

وكان أندري يرماك، رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، قد أعلن، السبت، عن إطلاق سراح 50 من “حماة أوكرانيا”.

وقال إن تبادل أسرى الحرب سيستمر “حتى تحرير آخر أوكراني”.

في المقابل، قالت روسيا إنها ستنقل أسراها المفرج عنهم إلى موسكو لإجراء فحوص طبية وإعادة تأهيل.

وذكر يرماك أن عددا غير محدد من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين أفرج عنهم اليوم الخميس كانوا محتجزين في مركز اعتقال أولينيفكا.

وقُتل العشرات من السجناء الأوكرانيين الذين احتجزهم انفصاليون مدعومون من موسكو في بلدة أولينيفكا الواقعة على خط المواجهة الشرقي بالقرب من دونيتسك في هجوم في تموز/ يوليو الماضي.