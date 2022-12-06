الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب

منذ 5 دقائق
عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مستمرة

عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مستمرة

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قال أكبر مسؤول عينته روسيا في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا إن من المقرر أن تتبادل روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء 120 من أسرى الحرب، 60 أسيرا من كل جانب.

وكتب دنيس بوشيلين على تيليجرام “يجري اليوم تبادل 60 مقابل 60 مع كييف”.

تبادل أسرى الحرب سيستمر

وكان أندري يرماك، رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، قد أعلن، السبت، عن إطلاق سراح 50 من “حماة أوكرانيا”.

وقال إن تبادل أسرى الحرب سيستمر “حتى تحرير آخر أوكراني”.

في المقابل، قالت روسيا إنها ستنقل أسراها المفرج عنهم إلى موسكو لإجراء فحوص طبية وإعادة تأهيل.

وذكر يرماك أن عددا غير محدد من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين أفرج عنهم اليوم الخميس كانوا محتجزين في مركز اعتقال أولينيفكا.

وقُتل العشرات من السجناء الأوكرانيين الذين احتجزهم انفصاليون مدعومون من موسكو في بلدة أولينيفكا الواقعة على خط المواجهة الشرقي بالقرب من دونيتسك في هجوم في تموز/ يوليو الماضي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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