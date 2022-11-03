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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 214 أسيرا

منذ ساعة واحدة
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

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تبادلت روسيا وأوكرانيا (الخميس 3-11-2022) 214 جنديا أسيرا في أحدث سلسلة من عمليات تبادل الأسرى. وكثير من الأوكرانيين المفرج عنهم من الناجين من محاولة فاشلة للدفاع عن مدينة ماريوبول في أبريل نيسان ومايو أيار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الخميس في بيان إن أوكرانيا أطلقت سراح 107 جنود روس وأنهم سيجري نقلهم إلى موسكو لتلقي “المساعدة الطبية والنفسية اللازمة”.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن روسيا أفرجت عن 107 مقاتلين أوكرانيين من بينهم 74 دافعوا عن مصنع آزوفستال للصلب الذي كان أخر معقل لأوكرانيا في ماريوبول.

وأضاف يرماك “تمكنا من تبادل (مقاتلين) مصابين بجروح خطيرة وطريحي فراش من ماريوبول، من ’فتيان آزوفستال’، مصابين بشظايا في الذراعين والساقين، وجروح ناجمة عن أعيرة نارية في أجزاء مختلفة من الجسم. وهناك أشخاص بترت أطرافهم و(منهم أشخاص) فقدوا الإحساس في جزء من وجوههم، و(آخرون) مصابون بجروح ملتهبة (نتيجة عدوى ميكروبية)”.

    المصدر :
  • رويترز

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