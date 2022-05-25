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روسيا وإيران تناقشان إمدادات النفط والغاز والاستثمار المشترك

25 - مايو - 2022
علما روسيا وإيران

علما روسيا وإيران

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا اتفقت مع إيران على التحول إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية وتبحثان إمكانية تشغيل بطاقات الدفع الروسية والإيرانية.

وقال نوفاك على هامش المؤتمر التجاري المشترك، بين إيران وروسيا: “كان أحد الموضوعات الرئيسية، بالطبع هو العلاقة المالية والمصرفية بين بلدينا، وخلق الظروف للتسويات المتبادلة، ومرور المدفوعات بين كياناتنا القانونية، وبين المنظمات. ومن المهم أننا اتفقنا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية قدر الإمكان وناقشنا اليوم مع البنوك المركزية توزيع وتشغيل نظام الرسائل المالية، وكذلك ربط بطاقات الدفع وإمكانيات تشغيل بطاقات دفع “شتاب” الإيرانية و”مير” الروسية”.

قال نوفاك أيضا: “روسيا وإيران تناقشان إمدادات النفط والغاز والاستثمار المشترك والمتزايد في مشاريع النفط والغاز الإيرانية، وتوافقان على توضيح التحضير لاتفاقية بشأن منطقة التجارة الحرة”.

وأشار نوفاك إلى أنه أصبح التعاون بين روسيا وإيران في ظل الظروف الحالية أحد أهم الأمور، بما في ذلك عبور البضائع من الخليج العربي”، وقال: “أعتقد أن توسيع تعاوننا أصبح بالفعل أحد أهم المجالات في الظروف الحالية، والتي ستضمن التسليم المتبادل من روسيا إلى إيران، ومن إيران إلى روسيا، وكذلك عبور البضائع القادمة من الخليج العربي”.

يذكر أن إيران تسعى دوما إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول كبرى، مثل الصين وروسيا، لتحسين مستقبلها الاقتصادي، بالإضافة إلى الالتفاف على العقوبات، وتحديث قواتها المسلحة، وخاصة سلاحها الجوي.

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