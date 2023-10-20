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روسيا: واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة ولا تقاتل من أجل الأفكار

منذ 49 دقيقة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف فيه دعم أوكرانيا وإسرائيل بأنه “استثمار” يكشف أن واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة ولا تقاتل من أجل الأفكار.

ووصف بايدن أمس الخميس 19\10\2023 مساعدة حليفتي الولايات المتحدة بأنه “استثمار ذكي سيعود بالنفع على الأمن الأمريكي لأجيال”، وذلك خلال سعيه لحشد الدعم لحزم مساعدات جديدة.

وقالت زاخاروفا عبر تطبيق تيليعرام إن تعليقات بايدن تنم عن استخفاف.

وأضافت “لقد اعتادوا على أن يطلقوا على هذا الأمر اسم (الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية)… والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات. لقد كان الأمر على هذا النحو دائما، لقد خدعوا العالم باستغلال قيم لم تدافع عنها واشنطن أبدا”.

وتابعت زاخاروفا “عادة ما تكون الحروب(استثمارات ذكية) بالنسبة للولايات المتحدة طالما أنها لم تحدث على الأراضي الأمريكية ولا يكترثون للثمن الذي يتكبده الآخرون”.

    المصدر :
  • رويترز

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