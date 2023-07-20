الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية في بحر اليابان

منذ 44 دقيقة
البحرية الروسية

البحرية الروسية

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قال التلفزيون المركزي الصيني اليوم الخميس إن الصين وروسيا بدأتا تدريباتهما البحرية والجوية المشتركة في بحر اليابان.

وذكر التلفزيون أن الجانبين سيركزان بشكل أساسي في التدريبات على الحماية البحرية والجوية والردع وصد الهجمات ومجالات أخرى.

وأضاف “التدريبات المشتركة ستختبر قدرة الجيشين الصيني والروسي على دمج العمليات المشتركة في المياه البعيدة”.

العلاقات الروسية الصينية

-توضح التدريبات العلاقات العسكرية المتصاعدة بين موسكو وبكين، والتي تعززت بشكل أقوى منذ أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قواته إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

-رفضت الصين بشدة انتقاد الاجتياح الروسي، وألقت باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في استفزاز موسكو، كما انتقد العقوبات المفروضة على موسكو.

-دعمت روسيا الصين بقوة وسط توترات مع الولايات المتحدة أعقبت زيارة إلى تايوان مؤخرا قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

– شبه بوتن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا برحلة بيلوسي، واصفاً كليهما بأنه جزء من جهود أميركية مزعومة لزعزعة الاستقرار عالميا.

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