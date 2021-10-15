الجمعة 9 ربيع الأول 1443 ﻫ - 15 أكتوبر 2021 |
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روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان

منذ 6 ساعات

ارشيفية

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أجرت كل من القوات الروسية والصينية مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، اليوم الجمعة، للتدريب على كيفية العمل معا وتدمير ألغام العدو الافتراضي العائمة بنيران المدفعية.

وتأتي المناورات في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول وتشارك فيها سفن حربية وسفن دعم من أسطول المحيط الهادي الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام وغواصة.

وتشارك مدمرتان وغواصة وطرادان من بين السفن التي أرسلتها بكين للمشاركة في التدريبات.

وأفادت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي في بيان أن سفن البحرية الروسية والبحرية الصينية خلال مناورة التفاعل البحري 2021 في بحر اليابان أطلقت نيران مدفعية لتدمير الألغام، في إطار مكافحة مخاطر الألغام.

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