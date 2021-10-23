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روسيا والصين تسيّران دوريات بحرية مشتركة في المحيط الهادي

23 - أكتوبر - 2021
الأسطول الروسي

الأسطول الروسي

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نفذت سفن حربية روسية وصينية قامت بأول دوريات مشتركة لها في الجزء الغربي من المحيط الهادي، يومي17 و23 أكتوبر تشرين الأول، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت.

وأجرت الدولتان تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان، في وقت سابق من أكتوبر تشرين الأول، وعززتا علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة، في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.

وراقبت اليابان المناورات البحرية عن كثب، وقالت في الأسبوع الماضي، إن مجموعة من عشر سفن من الصين وروسيا عبرت مضيق تسوجارو الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان، إن ”مجموعة السفن عبرت مضيق تسوجارو للمرة الأولى في إطار الدوريات“. ويعتبر المضيق مياها دولية.

وأضافت الوزارة أن ”مهام هذه الدوريات هي إظهار علمي دولتي روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين“.

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