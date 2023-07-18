الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا وتركيا تبحثان سبل تصدير الحبوب الروسية

منذ 47 دقيقة
سفينة لتصدير الحبوب من أحد موانئ البحر الأسود

سفينة لتصدير الحبوب من أحد موانئ البحر الأسود

A A A
طباعة المقال

أشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الوزير سيرغي لافروف ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان، سبل تصدير الحبوب الروسية عبر طرق “لن تكون عرضة للتخريب من جانب كييف أو الغرب”.

ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنّ “شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود بدون ضمانات أمنية من روسيا، أمر ينطوي على مخاطر لأن أوكرانيا تستخدم تلك المياه في أنشطة عسكرية”، وذلك بعد اقتراحات بأن تتولى تركيا حماية سفن الحبوب الأوكرانية.

وقال بيسكوف: “موسكو ترفض الإنتقادات الأميركية لها، بعد الإنسحاب من اتفاق الحبوب الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه”.

وأضاف: “روسيا ستواصل إمداد الدول الفقيرة بالحبوب”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مظاهرات في اسرائيل
إستمرار المظاهرات ضد قانون إصلاح القضاء في إسرائيل
دميتري بيسكوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: شحن حبوب البحر الأسود دون ضمانات محفوف بالمخاطر
الجيش الروسي
روسيا تنفذ ضربة انتقامية في أوديسا وقواتها تتقدم في كوبيانسك

الأكثر قراءة

سد المسيلحة
سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
شرب الماء - تعبيرية
مع ارتفاع الحرارة صيفاً.. كم لتراً من الماء يجب أن نشرب يومياً؟
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
بعد تقلّباته الهستيريّة الأخيرة.. كم بلغت تسعيرة "الدولار" مساء؟