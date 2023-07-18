روسيا وتركيا تبحثان سبل تصدير الحبوب الروسية

أشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الوزير سيرغي لافروف ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان، سبل تصدير الحبوب الروسية عبر طرق “لن تكون عرضة للتخريب من جانب كييف أو الغرب”.

ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنّ “شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود بدون ضمانات أمنية من روسيا، أمر ينطوي على مخاطر لأن أوكرانيا تستخدم تلك المياه في أنشطة عسكرية”، وذلك بعد اقتراحات بأن تتولى تركيا حماية سفن الحبوب الأوكرانية.

وقال بيسكوف: “موسكو ترفض الإنتقادات الأميركية لها، بعد الإنسحاب من اتفاق الحبوب الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه”.

وأضاف: “روسيا ستواصل إمداد الدول الفقيرة بالحبوب”.