روسيا وروسيا البيضاء تستعرضان جاهزيتهما في تدريبات نووية تكتيكية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن قوات من روسيا وروسيا البيضاء بدأت المرحلة الثانية من تدريبات نووية تكتيكية في روسيا.

وذكرت الوزارة أن التدريبات تهدف إلى التأكد من جاهزية الأفراد والمعدات العسكرية في البلدين لحماية سيادة وسلامة أراضي كل منهما.

وأضافت أن التدريبات ستتناول الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لجيش بلاده الشهر الماضي بإجراء تدريبات على نشر أسلحة نووية تكتيكية، في أعقاب ما قالت موسكو إنها تهديدات صدرت من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.