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روسيا: يجري العمل على معاهدة كبيرة مع إيران

منذ 5 دقائق
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء: “إن موسكو تعمل على ما وصفتها بأنها معاهدة كبيرة مع إيران”.

وتشير تعليقات المتحدثة على ما يبدو إلى اتفاق تعاون ثنائي شامل يجري التفاوض عليه بين طهران وموسكو.

وفي يناير/ كانون الثاني، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إن هناك اتفاقاً جديداً بين البلدين يعكس التحسن غير المسبوق في العلاقات بين روسيا وإيران، وهو في المراحل النهائية لإبرامه”.

ووطدت روسيا وإيران العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية، وعارضتا ما تعتبرانها سياسة خارجية أميركية مضرة، في مسعى لإقامة ما تصفانه بنظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة.

وأُعلن العمل على اتفاق مهم جديد بين موسكو وطهران في سبتمبر/أيلول 2022 خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني في ذلك الوقت الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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