روسيا: ينبغي إدخال المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى إقليم ناجورنو قرة باغ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء إن موسكو تريد دخول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى إقليم ناجورنو قرة باغ التابع لأذربيجان والمتنازع عليه بينها وبين أرمينيا.

وتصاعد التوتر حول جيب ناجورنو قرة باغ، الذي يغلب أرمينيو الأصل على تعداده السكاني، في ديسمبر\كانون الأول حينما بدأت أذربيجان ما تقول عنه يريفان إنه حصار لممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط قرة باغ بأرمينيا، الذي يعتمد عليه الإقليم.

وأقامت باكو نقطة تفتيش هناك في وقت لاحق.

وتقول أذربيجان إن نقطة التفتيش ضرورية لمنع تهريب الإمدادات العسكرية إلى الجيب وتنفي فرضها حصارا.

لكن سكان قرة باغ يقولون إن أفعال باكو تسببت في نقص حاد في الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية واتهم سياسيون أرمن أذربيجان بمحاولة تنفيذ تطهير عرقي للجيب، وهو أمر تنفيه باكو.