السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022 |
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روسيا.. 13 قتيلاً جراء حريق في مقهى بمدينة كوستروما

منذ 4 دقائق
حريق بمقهى في مدينة كوستروما الروسية

حريق بمقهى في مدينة كوستروما الروسية

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قضى 13 شخصاً جراء حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية السبت.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله إنه تمّ تسجيل سقوط «13 ضحية» مشيرًا إلى إجلاء 250 شخصاً من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليل الجمعة السبت.

من جانبها، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن متحدث باسم خدمات الطوارئ قوله إن الحريق وقع في الملهى المعروف باسم “بوليغون”.

ووفق المتحدث فإن الحريق انتشر على مساحة 3500 متر مربع، وتم إجلاء 250 شخصا من المبنى الذي شهد الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فريقا من رجال الإطفاء أمام المبنى المشتعل.

 

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