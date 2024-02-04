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روسيا: 28 قتيلا في هجوم على مبنى بشرق أوكرانيا

منذ 49 دقيقة
رجال الإنقاذ ينتشلون الجثث من تحت أنقاض شرق أوكرانيا

رجال الإنقاذ ينتشلون الجثث من تحت أنقاض شرق أوكرانيا

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد 3 فبراير/شباط،ارتفاع عدد القتلى إنه هجوم أوكراني على مدينة ليسيتشانسك في منطقة لوهانسك الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو ارتفع إلى 28 شخصا بينهم طفل.

وقالت الوزارة إنه تم إنقاذ عشرة أشخاص من تحت الأنقاض بعد ما قالت إنه هجوم أوكراني على مبنى يضم مخبزا في المدينة.

وقالت الوزارة عبر تيليجرام “عملية البحث والإنقاذ مستمرة”.

وقال مركز لوهانسك للمعلومات الذي تسيطر عليه روسيا على تيليجرام إن القصف حدث باستخدام نظام هيمارس الذي توفره الولايات المتحدة بعد ظهر أمس السبت.

ومن خلال مطابقة تصميم المبنى ولونه ولافتة مع صور للمنطقة، تمكنت رويترز من تأكيد موقع التقاط مقطع فيديو نشرته وزارة الطوارئ الروسية. فهو يطابق موقعا على خرائط جوجل مذكور أنه مطعم أدرياتيك على شارع موسكوفسكا بليسيتشانسك.

لكن رويترز لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تاريخ اللقطات التي تم تصويرها أو من أي تفاصيل أخرى للتقرير الصادر عن منطقة قالت روسيا إنها ضمتها في 2022.

ولم يدل مسؤولون أوكرانيون بأي بيان حول الواقعة.

وسيطرت روسيا على ليسيتشانسك في يوليو تموز 2022 بعد شهور من القتال العنيف. ولم يبق في المدينة سوى حوالي عُشر سكانها الذين كان عددهم يبلغ الحرب 110 آلاف نسمة، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

    المصدر :
  • رويترز

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