روسيا: مقتل ألف جندي أوكراني في 24 ساعة

أعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها صدت العديد من الهجمات على طول خط المواجهة وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح قدرتها بنحو ألف قتيل، على خلاف تصريحات كييف بأنها تحرز تقدما بطيئا لكنه مطرد في هجومها المضاد.

وتسيطر روسيا على نحو 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها لأراضيها في 2014 ومساحات شاسعة من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا استولت عليها في 2022.

وتقاتل أوكرانيا منذ عدة أشهر في محاوِلة لاستعادة بعض من تلك الأراضي، واستعادت السيطرة على عدد من القرى لكنها لم تحقق بعد نجاحات كبيرة بسبب خطوط المواجهة الروسية شديدة التحصين التي تزخر بآلاف الألغام الأرضية.

وخص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالذكر الوحدات العسكرية في الشرق والجنوب أمس الخميس لجهودها في القتال، كما أشار مسؤولون عسكريون إلى تحقيق بعض النجاحات في باخموت وبالقرب من قرية روبوتين.

ومن ناحية أخرى، قالت موسكو إن القوات الروسية لا تزال صامدة في مواقعها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “باتجاه دونيتسك، صدت وحدات من القوات الجنوبية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، 12 هجوما”.

وأضافت “باتجاه زابوريجيا، صدت وحدات من القوات الروسية خمس هجمات خلال النهار”.

وذكرت روسيا أن الخسائر البشرية الأوكرانية بلغت نحو ألف رجل في 24 ساعة من القتال.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من روايات أي من الجانبين بشأن ما يحدث في ساحة القتال.

وتحاول أوكرانيا اختراق الخطوط الروسية في جنوب مدينة أوريخيف في مسعى لشق صفوف القوات الروسية وتهديد خطوط إمدادها الرئيسية.