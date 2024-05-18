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رومانيا تبحث عن 3 من أفراد طاقم سفينة غرقت قبالة البحر الأسود

منذ 12 دقيقة
خريطة رومانيا

خريطة رومانيا

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قالت الهيئة البحرية في رومانيا إن فرق الإنقاذ بدأت عملية بحث اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، عن ثلاثة مفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البحر الأسود.

وأوضح مسؤولون أنهم تلقوا إخطارا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بأن السفينة (محمد زد) التي ترفع علم تنزانيا غرقت على بعد 26 ميلا بحريا من بلدة سفانتو جورجي الواقعة على نهر الدانوب في رومانيا.

وشارك في جهود البحث والإنقاذ مركز تنسيق الإنقاذ البحري التابع للهيئة البحرية وشرطة الحدود وسفينتان تجاريتان كانتا في محيط السفينة الغارقة.

وكان على متن السفينة طاقم مكون من 11 فردا، هم تسعة سوريين ومصريان.

وقالت الهيئة البحرية في بيان “تمكنت السفينة التجارية ميشيل، التي كانت الأقرب إلى مكان الحادث، من إنقاذ ثمانية منهم بالتعاون مع مركز تنسيق الإنقاذ البحري”.

وأضافت “في الوقت الحالي، تتواصل الجهود للعثور على أفراد الطاقم الثلاثة المفقودين وجميعهم سوريون”.

وأشارت الهيئة إلى أن سبب غرق السفينة لم يتضح حتى الآن.

والبحر الأسود ممر رئيسي لشحنات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية، وتطل عليه دول بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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